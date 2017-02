Uber zaposlio NASA-inog inženjera za leteće aute

Mooreova prva vizija letećeg vozila

Taksiranje po cestama, pa čak i ono autonomno, Uberu će uskoro, čini se, dosaditi, pa su se odlučili okrenuti prema razvoju letećih prijevoznih sredstava. O tome se već neko vrijeme govori, a sada je razvoj očito došao u ozbiljniju fazu pa Uber kreće u lov na talente. Bloomberg doznaje kako im se, u odjelu za razvoj "letećih taksija", nedavno pridružio inženjer NASA-e Mark Moore.

Moore je za američku svemirsku agenciju još 2010. godine izradio dokument u kojem se opisuje mogućnost letećeg osobnog vozila budućnosti, s mogućnošću vertikalnog uzlijetanja i slijetanja. Ovaj je dokument čak tada bio inspirirao i Googleovog Larryja Pagea da investira vlastiti novac u dva startupa koji se bave sličnom tehnologijom: Zee Aero i Kitty Hawk.

Iz Ubera kažu da njihova vizija gradskog transporta budućnosti uključuje "vertiportove" – male zračne luke za VTOL (vertical takeoff and landing) letjelice – koji bi funkcionirali kao danas autobusne stanice. Letjelice bi imale dolet od oko 50 do 100 milja (80 do 160 km), bile bi pokretane električnom energijom, a za početak bi imale pilota. Kasnije bi, dakako, letjele samostalno.

Moore je iz NASA-e otišao godinu dana prije mirovine, nakon čak 30 godina rada u toj agenciji. U Uberu će dobiti poziciju glavnog inženjera unutar odjela Uber Elevate, koji radi na "letećim taksijima".