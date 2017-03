Učenice u Europi gube interes za STEM predmete u 15. godini

Zašto interes učenica prema STEM predmetima počinje opadati u ranim tinejdžerskim godinama, otkriva najnovije istraživanje Microsofta, provedeno na uzorku od 11.500 djevojaka i mladih žena u dobi između 11 i 30 godina, u dvanaest europskih zemalja, uključujući Belgiju, Češku, Finsku, Francusku, Njemačku, Italiju, Irsku, Nizozemsku, Poljsku, Rusiju, Slovačku i Veliku Britaniju.

To je najopsežnija studija ikada provedena o ovoj temi koja pokazuje da se većina mladih djevojaka interesira za STEM predmete u dobi od 11 godina, no da njihov interes naglo pada u dobi od 15 godina.



Istraživanje je pokazalo pet statistički značajnih čimbenika koji utječu na interes djevojaka za STEM predmete, a to su, prema redoslijedu važnosti:





Pronalaženje ženskih uzora u STEM područjima;

Stjecanje praktičnih iskustava i praktičnih vježbi u STEM predmetima;

Rad s nastavnicima koji djevojke potiču da se interesiraju za STEM;

Učenje o stvarnim životnim primjerima koji pokazuju što djevojke mogu postići sa STEM vještinama;

Uvjerenje da su muškarci i žene jednako tretirani u STEM zanimanjima.



Microsoftovo istraživanje otkriva ohrabrujući konsenzus među mladim ženama: uvjerenje da je njihova generacija prva u kojoj će "muškarci i žene uistinu biti jednaki u svim sferama društva". Unatoč tome, samo 42 posto djevojaka je izjavilo da su zainteresirane za karijeru u STEM zanimanjima u budućnosti. Ali zato je 59 posto ispitanica je priznalo kako bi se osjećale sigurnijima za odabir STEM karijere kada bi znale da su muškarci i žene zaposleni pod jednakim uvjetima u tim zanimanjima.



Inače, tijekom proteklog desetljeća je zapošljavanje u Europi, u tehnološkom sektoru, raslo tri puta brže u odnosu na ukupno zapošljavanje. Njegovanje interesa djevojaka prema STEM zanimanjima i njihovo poticanje da nastave karijeru u tehnološkim područjima ne samo da može stvoriti veću sigurnost radnih mjesta za sljedeću generaciju, već također može potaknuti rast europskog gospodarstva. Kada bi bilo isto toliko žena koliko je muškaraca na digitalnom tržištu rada, godišnji BDP Europske unije mogao bi porasti za 9 milijardi eura, prema podacima Europske komisije.



Istraživanje je također pokazalo kako stavovi djevojaka prema STEM predmetima jako variraju od zemlje do zemlje. U nekim je zemljama glavna prepreka povjerenje, dok je u drugima to odobravanje vršnjaka ili nedostatak uzora. Jasno je da ne postoji univerzalan pristup rješavanju ovog problema te da rješenja moraju biti usmjerena prema prevladavanju određenih lokalnih barijera.



Primjerice, u Velikoj Britaniji je 70 posto djevojaka izjavilo da bi se osjećale više sigurnima za odabir STEM karijere kada bi znale da su muškarci i žene jednako tretirani u STEM poslovima. Za usporedbu, samo je 48 posto francuskih djevojaka izjavilo isto, dok bi samo 29 posto francuskih djevojaka stvarno bilo spremno razmatrati karijeru u STEM područjima. Nadalje, dok u Italiji 61 posto djevojaka osjeća da imaju dovoljno ohrabrujućih uzora, istovremeno je u Nizozemskoj to slučaj kod njih samo 34 posto. Najveći nedostatak podrške roditelja primjećuje se u zemljama poput Češke i Slovačke, gdje je samo 16 posto i 26 posto djevojaka reklo kako ih njihovi roditelji potiču na STEM predmete, a Rusija je specifična po tome što se interes djevojaka za STEM potiče godinu dana ranije nego u svim drugim zemljama, u dobi od oko 10 godina.



Rezultati ovog istraživanja mogu pomoći učiteljima, donositeljima zakona i tvrtkama poput Microsofta razumjeti izazove s kojima se mlade Europljanke susreću kada je u pitanju odlučivanje za STEM predmete te mogu poduzeti konkretne korake kako bi ih prevladali.