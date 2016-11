Učenici hrvatskih škola postaju web detektivi

Od sljedećeg tjedna u osnovnim školama u Slavoniji kreće jedinstveni projekt Web detektivi, pokrenut od strane nevladine udruge Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u partnerstvu s kompanijom Microsoft Hrvatska i u suradnji s Odjelom prevencije Policijske Uprave Osječko-baranjske županije. Cilj projekta je povećati razinu znanja i svijesti o posljedicama zloupotrebe interneta i društvenih mreža, te doprinijeti općoj sigurnosti djece, kao korisnika interneta, podizanjem razine pristojne internetske komunikacije te educiranjem djece, mladih, roditelja i nastavnika o odgovornom i savjesnom korištenju interneta.



Web detektivi zapravo su djeca obučena za prepoznavanje i prijavljivanje neprimjerenog sadržaja na Internetu pa će se u idućih pet tjedana održavati radionice u kojima će sudjelovati ukupno 100 djece osnovnih škola iz pet županija - Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske. U pet škola, u ovim županijama, održat će se po dvije radionice, a teme će biti Obrazovanje o internetu i pravilima korištenja Interneta te Kako postupiti u slučaju neprimjerenog sadržaja na Internetu. Prva radionica, u trajanju od 45 minuta, odvijat će se s udaljene lokacije putem programa Skype for Business dok će druga radionica biti održana na samoj lokaciji.



Po završetku radionica svaki će sudionik dobiti službenu diplomu i iskaznicu Web detektiva, kako bi se naglasila potvrda stečenih znanja i vještina te važnost djelovanja svakog pojedinca u sprječavanju zlostavljanja.



„Iznimna je važnost digitalnih sposobnosti mladih i djece u današnjem svijetu, no nažalost još je veća potreba za edukacijom djece i mladih o prepoznavanju i prijavi neprimjerenog sadržaja na internetu. Projekt Web detektivi namijenjen je educiranju djece o tome koji je to sadržaj neprikladan za Internet te kako brzo i anonimno prijaviti takav sadržaj“, rekao je Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.



„Vjerujem da je edukacija mladih u IT-u esencijalna kako za razvoj pojedinca tako i za razvoj cijelog hrvatskog društva. Unaprjeđivanje digitalne pismenosti, s posebnim fokusom na računalnu sigurnost i ponašanje na internetu treba biti visoko na listi prioriteta u obrazovnom sustavu. Važno je da mladi budu svjesni izazova i rizika koji postoje pri komunikaciji s drugima, a posebno kod ostavljanja podataka i drugih privatnih sadražaja na internetu. Zato mi je veliko zadovoljstvo što Microsoft ima priliku sudjelovati u ovom jedinstvenom projektu, prvom takve vrste u Hrvatskoj, a koji će sigurno pomoći mladima da nauče kako postupiti te pomoći drugima, u slučaju neželjenih situacija. Nadam se da će se vrlo brzo projekt proširiti i na cijelu Hrvatsku”, rekao je Ivan Vidaković, direktor Microsofta Hrvatska i Bosna i Hercegovina.



Inače, svaki web detektiv dobit će „detektivsku iskaznicu“ kako bi, temeljem jedinstvenog koda s iskaznice, mogao prijaviti neprimjereni sadržaj putem dojavnog internet obrasca i time ispuniti svoju zadaću Web detektiva koja uključuje prijavljivanje međuvršnjačkog nasilja putem interneta.



Kod planiranja i pripreme projekta, Web detektivi koristili su se podaci i analize podataka uzetih iz tijela, ustanova i organizacija civilnog društva, ali i vlasti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, o utjecaju interneta na djecu. Osim toga, Centar za sigurniji Internet je proveo istraživanje koje je obuhvatilo oko 7000 sudionika i provedeno je krajem 2015. godine u osnovnim i srednjim školama u 22 hrvatska grada. Između ostalog učenici su odgovarali i na pitanja o uznemiravanju na internetu. Tako je 12% učenika navelo da je bar jednom doživjelo da netko podijeli njihovu video snimku, a da ih nije zamolio za dopuštenje, dok 52% navode da su bar jednom doživjeli da ih drugi ogovaraju na internetu. 10% ispitanika navelo je da u takvim situacijama nije zatražilo pomoć, a 20% za pomoć se obraća roditeljima, 34% prijateljima, 10% dečku ili djevojci, dok tek 2% pomoć traži od djelatnika škole. Iz ovih rezultata vidljivo je nedostatno povjerenje djece i mladih u roditelje, a osobito djelatnike škole.



Svrha projekta Web detektivi je povećati razinu znanja i svijesti djece, mladih i roditelja u vezi eventualne zlouporabe korištenja suvremene tehnologije poput računala, mobitela, interneta i društvenih mreža, a njegovo provođenje se planira i u ostalim hrvatskim županijama u skoroj budućnosti.



Škole u kojima će se radionice održati su:



Prvi tjedan 08.11.2016. Osnovna škola Dore Pejačević u Našicama

Drugi tjedan 15.11.2016. Osnovna škola Ivana Mažuranića u Vinkovcima

Treći tjedan 24.11.2016. Osnovna škola Antuna Mihanovića u Slavonskom Brodu

Četvrti tjedan 01.12.2016. Osnovna škola Eugena Kumičića u Slatini

Peti tjedan 08.12.2016. Osnovna škola Dobriše Cesarića u Požegi