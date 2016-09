Uhićen haker koji je pokrao Pippu Middleton

Jučer smo objavili kako se nepoznati haker uspio domoći pristupne lozinke i tako došao do iCloud računa Pippe Middleton, sestre britanske princeze Kate. Od tamo je ukrao više od 3.000 fotografija, te poruke i ostali privatni sadržaj s Pippinog iPhonea, a policija je odmah bila pokrenula istragu.

Već sinoć BBC je javio kako je u sklopu istrage uhićen prvi osumnjičenik za ovo nedjelo. Riječ je o 35-godišnjem britanskom državljaninu iz Northamptonshirea. Sumnjivac je odmah priveden u policijsku postaju u Londonu.

Za sada još nisu poznati nikakvi detalji o tome kako je čin hakiranja izveden, s obzirom na dvofaktorsku autentikaciju koja na iCloudu postoji još od prošlog sličnog skandala, Fappeninga. Također, nije objavljeno niti kako je policija uspjela pronaći napadača. Jedino što je poznato jest da je on kontaktirao tamošnji portal The Sun putem WhatsAppa, čije su poruke zaštićene enkripcijom, i ponudio im otkup ukradenih slika za 50.000 funti. Očito da je to bilo sasvim dovoljno da ga se identificira, locira, uhiti i transferira.