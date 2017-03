Ukradeni prijenosnici s podacima o biračima u Hong Kongu

Birači u Hong Kongu, čini se, mogu biti zabrinuti za svoje osobne podatke s obzirom da se prema najnovijem izvješću koje je objavio tamošnji Ured za registraciju i izborni proces, dogodila krađa podataka 3,7 milijuna tamošnjih birača.



Podaci o biračima bili su pohranjeni na dva prijenosna računala koja su navodno ukradena iz zaključane sobe u AsiaWorld-Expo kompleksu, u kojem se inače održavaju različite konvencije.



Ukradene informacije koje su bile pohranjene na spomenutim prijenosnicima uključuju podatke koje se mogu pronaći na osobnim iskaznicama, adrese birača te njihove kontaktne brojeve.



Pritom u Uredu za registraciju i izborni proces nastoje umiriti javnost ističući kako su podaci o biračima s ukradenih prijenosnika kriptirani, no to nije garancija da zaštita neće biti probijena.



Uz podatke o biračima na ukradenim laptopima nalazila su se i imena 1200 članova Biračkog odbora. Lokalna policija istražuje ovaj slučaj, no zasad uhićenja još nema.