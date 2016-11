Ultimate SU800 SSD sada i u M.2 formatu

Krajem kolovoza 2016. godine ADATA je predstavila svoj novi 2,5" SSD –Ultimate SU800 kojeg je opremila brzom 3D NAND flash memorijom. Sada koji mjesec kasnije stiže i njegov M.2 2280 model.



ADATA-in Ultimate SU800 M.2 2280 SSD koristi 3D TLC flash memoriju, SMI kontroler i SATA sučelje (6 Gb/s). Proizvođač obećava brzinu do 560 MB/s prilikom čitanja te brzinu do 520 MB/s tijekom zapisivanja podataka. Novi ADATA-in SSD moći će se nabaviti u kapacitetima od 128 GB do 1 TB.



Dimenzije uređaja su 22 x 80 x 3,5 milimetara, a težina neznatnih 8 grama. Proizvođač ovu seriju pokriva trogodišnjim jamstvom.



Što se tiče cijene, ADATA-ina je preporuka cijena od oko 50 dolara za 128-gigabajtni model, 69 dolara za 256-gigabajtni i 130 dolara za 512-gigabajtni model. Terabatni model se u online trgovinama može naći po cijeni od 290 USD.



Detaljnije specifikacije su dostupne na stranicama proizvođača.