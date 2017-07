Umjetna inteligencija ulazi u kladionice

U skorijoj budućnosti zainteresirani bi investitori s "nosom" za posao i sport mogli dobiti mogućnost da svoj novac ulože u investicijski fond koji će se oslanjati na inače prilično nesiguran pothvat – sportsko klađenje. Britanski startup Stratagem ima zaposlene stručnjake za nogomet kojima je posao predviđati ishode utakmica, te sve druge pokazatelje na koje se moguće kladiti, od broja šansi za postizanje golova, preko slobodnih udaraca, kornera, pa sve do postava timova i u konačnici finalnog rezultata. Da bi u tom poslu bili još uspješniji iskoristili su i pomoć umjetne inteligencije.

Algoritmi strojnog učenja polako uče kako "gledati" nogomet, analiziraju događanja na terenu, i potom traže uzroke za pojedine značajne događaje. Osnova algoritma je u gledanju velikog broja utakmica i izvlačenju ključnih podataka, te minimiziranju utjecaja vjerojatnosti.

"Kad imate udarac s 30 metara kroz 11 igrača i on završi kao zgoditak, na TV-u je to spektakularno ali nama nije uzbudljivo – jer da se događaj ponovi 100 puta ishod mu neće biti isti. No, kad imate Lionela Messija koji juri terenom i dolazi u situaciju jedan-na-jedan s vratarom, tu je zgoditak 80% vjerojatan. Naš algoritam tada gleda što je dovelo do te situacije", kaže Andreas Koukorinis, osnivač Strategema.

Ova se kompanija primarno bavi analizama 22 nogometne lige u svijetu, te tako prikupljene podatke prodaje kladionicama, ali i svima drugima zainteresiranima za detaljnu analizu utakmica. Sada, pak, planiraju prikupiti oko 25 milijuna funti kako bi pokrenuli prvi investicijski fond zasnovan na ovim algoritmima. Nadaju se da će pronaći velike investitore koji će biti spremni uložiti novac, a oni će ga potom ulagati u kladionicu – nadajući se da će njihovi algoritmi (u suradnji s ljudskim stručnjacima) češće pogađati nego promašivati u svojim izračunima, te im tako osigurati određeni povrat na investiciju.