Upoznavanje s ovogodišnjim Sony foto novitetima

Događaj nije imao neki specifičan fokus, niti je predstavljen neki još neviđen uređaj. Ideja je bila da se znalci fotografije i Sonyeve fotoopreme skupe i malo zabavljaju svježim modelima kamera u vrlo fotogeničnom području. Sony je inače ove godine na tržište do sada izbacio samo dva nova modela fotoaparata (A9 i RX10 o kojima govorimo niže). Lani je novih modela bilo sedam, a preklani osam. Zbog znatno manjeg broja modela predstavljenih ove godine u odnosu na nekoliko prošlih, krenuvši na okupljanje očekivali da ćemo možda vidjeti prezentaciju nekog posve novog aparata, ali - ovaj put ništa od toga.

Naglasak je, dakle, bio na tri uređaja objavljena ove godine. Spomenuta dva fotića: full frame mirrorless A9, ultrazoom RX10M4 i akcijsku videokameru RX0, Sonyev izazov GoProu.

A9 je trenutno perjanica Sonyeve ponude. Riječ je o mirrorless fotoaparatu sa CMOS senzorom tzv full frame formata, 24 MP i brzinom okidanja od 20 fps, u kućištu od magnezijske legure. Ako ne znate što sve ovi termini znače, onda A9 sigurno nije za vas... a ako mislite da ipak jest, odustat ćete kada vidite cijenu na kraju ovog odlomka. Logičan je nastavak serijala kamera A7, kojih sad već u raznim varijantama i podvarijantama (7S, 7R, 7, 7II itd) ima 5-6. A9 se izdvaja brzinom i osjetljivošću - ISO faktor ide do bolesnih 204.800. Cijene su, ovisno o opcijama kit objektiva, od 5-6.000 dolara naviše, dakle stvar samo za ozbiljne profesionalce... A9 ima čak i ethernet konektor, da ga spojite direktno na mrežu, ako vam, također podržani, Wifi nije dovoljan.

RX10M4 je naziv koji je baš japanski zastrašujuće teško pamtljiv - Japanci vole bestrajne nizove slova, brojki i kodova - osim ako točno ne znate što tražite. Sony ima dvije serije zaista odličnih high end kompakt fotoaparata - RX100 je mali, s objektivom koji se uvlači u tijelo, i ima zoom uvećanja 3x do 5x, ovisno o "generaciji". RX10 su oveći kompakti (oveći kompakt, zvuči blesavo, ali kompakt ovdje predstavlja svaki aparat kojem se ne mogu mijenjati objektivi), ono za što je donedavno bio popularan naziv ultrazoom. Najnoviji RX10 zumira do mahnitih 25x - zato i mora biti tako relativno velik, jer objektiv, staklo, optika, ne mogu biti sitni ako se takvo zumiranje misli kvalitetno provesti. U ekvivalentima žarišne duljine to je 24-600mm. Senzor je 1" BSI-CMOS, s 20 megapiksela. Maksimalna brzina okidanja povećana je u ovoj generaciji i sada je 24 fps. Kako su i RX10 i RX100 izuzetno cijenjeni, Sony ne mijenja osnovni naziv modela, već im sa svakom novom generacijom dodaje rimski broj, ili M-nešto u oznaku modela. RX10M4 ili RX10IV, što je ista stvar, tako znači jednostavno RX10 četvrte generacije.

I konačno, RX0.... akcijska kamera namijenjena prvenstveno snimanju videa, ali može, dakako, okidati i pojedinačne fotke. Izuzetno je sitna, toliko da ćete imati problema sa čitanjem majušnih slova na ekrančiću za podešavanje parametara. Ostalo je klasika iz svijeta akcijskih kamerica - širokokutni objektiv s vrlo blagim fisheye (riblje oko) efektom, kućište otporno na sve vrste mlaćenja i ponižavanja, i mogućnosti montaže na sve što leti, pada, puže, trči, juri ili gmiže. Vodootporna je na do 10 metara dubine, otporna na pad s metra visine. Senzor je 1", kao i kod RX10, no megapiksela je manje - 15,3. Format, odnosno razlučivost video zapisa je 4K. Preporučena cijena na "normalnim" tržištima - dakle ne u Hrvatskoj - je 700 dolara.

Kapadokija je poznata po specifičnim geološkim formacijama, koje posebno dobro izgledaju iz zraka. Baloni! U Kapadokiji vlada prava epidemija balonaškog turizma. Ogroman broj atraktivnih slika na kojima vidite desetke balona kako plutaju svemirom, a završe kao ukrasi desktopa i mobitela, nastao je baš u Kapadokiji. Navodno je balone u toj provinciji netko prvi isfurao početkom devedesetih, i do danas je to preraslo u poplavu sa stotinjak kompanija koje se time bave, i stotinama balona. Kako je vrh sezone ipak iza nas, za vrijeme naših letova u zraku ih je bilo "samo" osamdesetak.

Bacite pogled na fotografije, no imajte na umu da bez pregleda u punoj rezoluciji, ne govore mnogo, osim atraktivnosti motiva....