Uskoro možemo očekivati i Plus model Xiaomijevog Mi 6

Xiaomi je nedavno predstavio svoj najnoviji mobitel – Mi 6. Za razliku od običaja konkurencije tog dana nije predstavljen odmah i Plus model, već ćemo njega ugledati nešto kasnije.



Prema trenutno poznatim podacima Plus model će pored većeg zaslona imati i bateriju većeg kapaciteta. Za razliku od običnog Mi 6 koji ima 5,15-inčni zaslon, Xiaomi je Plus model namijenio zaslon dijagonale 5,7-inča.



Izvor navodi kako unatoč većoj dijagonali ne treba očekivati i veću rezoluciju te da će i Mi 6 Plus imati FHD zaslon (1.920 x 1.080 točaka). No, poboljšanja za sada stižu u vidu baterije koja će imati kapacitet od 4.500 mAh naspram baterije iz manjeg Mi 6, a koja ima kapacitet od 3.350 mAh.



Ostatak konfiguracije bi trebao ostati isti kao u kod Mi 6 – Snapdragon 835, 6 GB RAM-a te 64 GB/128 GB interne memorije. Isto vrijedi i za pozadinske kamere kojih bi također trebalo biti dvije.



Xiaomi Mi 6 Plus u Kini je certificiran pod kodnom oznakom MDE40. Informacija o datumu dolaska na tržište te njegovoj cijeni za sada nema.