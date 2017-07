Uz Facebook je sada lako pronaći besplatne Wi-Fi točke

U najnovijem ažuriranju svojih mobilnih aplikacija za Android i iOS Facebook je svim svojim korisnicima omogućio korištenje opcije koju testira već više od pola godine – traženje besplatnih Wi-Fi pristupnih točaka u njihovoj blizini. Opcija "Find Wi-Fi" do sada je bila dostupna samo u nekim zemljama i to na iOS platformi, no od danas je mogu koristiti svi Facebookovi korisnici, njih preko 2 milijarde, gdje god da se nalazili.

Do ove mogućnosti unutar aplikacije se dolazi putem izbornika "More", gdje je potrebno pronaći "Find Wi-Fi", te uključiti lokacijske usluge i povijest lokacija. Facebookova aplikacija tada će vam na mapi pokazati najbliže registrirane besplatne Wi-Fi točke na koje se možete spojiti. Bit će ovo posebno korisno onima koji imaju tarife s ograničenim mobilnim prometom, na područjima sa slabim 3G ili 4G signalnom, ili pak korisnicima koji žele surfati u inozemstvu, a nisu unutar EU zone besplatnog roaminga.

Bitno je napomenuti da Facebook ne pronalazi pristupne točke sam od sebe, već ih moraju prijaviti njihovi vlasnici. Obično se radi o kafićima, restoranima, hotelima i sličnim objektima, koji na svojim Facebook stranicama trebaju postaviti informaciju da nude besplatan pristup Internetu.