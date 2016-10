Uz pomoć Buga do vrhunskog zvuka na računalu

Središnju temu i ovog broja napisao je Davor Šuštić, silno produktivan ovih jesenjih mjeseci. Kao što se sjećate prošlog mjeseca priredio je odličnu temu “Pimp my PC”, a ništa se manje nije iskazao ni sada. Važno je napomenuti kako je on i inače audiofil, dobar zvuk je njegova velika strast, pa stoga i nije čudo da je s velikim zanosom proizveo još jednu kakvoćnu temu broja. Osobna računala dugo su podcjenjivana kao mogući izvor kvalitetnog zvuka u kućnom okruženju, i svaki hifijaš koji je držao do sebe, pouzdavao bi se jedino u klasične glazbene linije. Danas audioindustrija nudi cijeli niz dodataka koji omogućuju da se PC koristi i kao izvor doista vrhunskog zvuka.

Kako se snaći u tome, koje komponente birati, koliko to košta, saznat ćete iz Davorovog teksta, a posebno je veliki trud uložio u testiranje i opisivanje zvučnika namijenjenih spajanju na PC. Uz svaki opis stavio je ocjenu, i pri tome je bio vrlo strog. Možete se pouzdati u njegove savjete. Nema tu uvijenog muljanja i suzdržavanja od kritičkih stavova.

Svaki mjesec trudimo se raditi teme koje će vam izravno pomoći i olakšati rješavanje raznoraznih problema ili pronalaženje nekih sadržaja a da vas to ništa ne košta. Upravo je takva ovomjesečna savjetodavna tema “Legalno, a besplatno” koju je priredio Matija Gračanin, urednik sadržaja našeg DVD-a. Vidjet ćete da je tema vrlo velika, što znači da pokriva cijeli niz područja, pa će se mnogi i iznenaditi kako ima mnogo besplatnih rješenja za gotovo sve što vam može zatrebati.

Jako puno smo zanimljivih uređaja dobili proteklih tjedana na recenziranje, pa evo samo brzinskog pregleda o čemu ćete sve čitati ovog mjeseca u Bugu: HP Omen 17-w101nm, gamerska prijenosna zver iz HP-a; Acer Revo Build M2-601 računalo koje se slaže kao Lego kockice; Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming OC i MSI GTX 1060 Gaming X najjeftinije grafičke kartice iz Pascal obitelji; pa onda jedna AMD-ova kartica Sapphire Radeon RX470 Nitro+ 4 GB; Asus Z170 Pro Gaming/Aura ploča koja dolazi s RGB LED osvjetljenjem; GoodRAM Iridium Pro 240 GB, SSD koji se proizvodi u Poljskoj i još jedan SK Hynix SL308 250 GB koji dolazi iz Koreje; NZXT HUE+ je, pazite sada, kontroler za upravljanje RGB LED trakama u PC kućištu; a Antec P50 (Window) je pak Micro ATX kućište; mehanička tipkovnica Das Keyboard Division Zero X40 i za promjenu jedna membranska Steelseries Apex 300; a HP Omen by Steelseries je set dodataka koje možete pridružiti već spomenutom HP Omenu ili bilo kojem drugom računalu; Natec Genesis GX78 i GX88 su miševi za alternativce; a QNAP HS-251+, TS-251A i TS-228 tri kućna NAS-a; a što je AVer C30i otkrijte sami, ovako na neviđeno bez guglanja kladimo se da nitko ne bi znao odgovor; Canon PowerShot G9 X je prekrasan fotoaparat izveden u retro stilu; i za kraj spomenimo smartfone koje vam predstavljamo u ovom broju - Huawei Nova Plus i Sony Xperia X Compact.

Ovog mjeseca opet imamo rubriku Znanost i tehnologija, a među igrama najvažniji je opis Battlefielda 1. Nastao je svega par dana nakon izlaska igre, ali iako je imao jako malo vremena za istraživanje (kroz igranje) Daniel Lučić je to odradio maherski. Nakon dugo vremena i ja sam se vratio intenzivnijem igranju na PC-u, jednostavno BF1 me opčinio! Prije nisam solo misije ni pogledao u prvo vrijeme u starijim BF naslovima, ali sada su me oduševile i prvo sam njih krenuo igrati, a tek potom MP.

Za one koji ipak više vole hejtanje Mateja Šop je priredila izbor Top 10 naslova koji su nas proteklih godina razočarali.

