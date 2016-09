Uz standardni, Xiaomi predstavio i dodatni Mi 5S Plus model

Kao što je i bilo najavljivano Xiaomi je na jučerašnjem događaju predstavio novi mobitel - Mi 5S. No, tvrtka je priredila i dodatno iznenađenje okupljenima predstavivši umjesto jednog, ukupno dva modela –standardni te dodatni Plus model.



Oba modela pogoni Qualcommov Snapdragon 821 SoC, dok se glavne razlike između Mi 5S i Mi 5S Plus modela odnose a veličinu zaslona, količinu radne (LPDDR4) i podatkovne memorije (UFS 2.0) te broj i kvalitetu kamera na stražnjoj strani uređaja. Naime, Mi 5S moći će se nabaviti u konfiguracijama s 3 GB i 4 GB RAM-a, dok Plus model dolazi s 4 GB i 6 GB RAM-a. Oba modela raspolažu s istom količinom interne memorije 64 GB i 128 GB.



Xiaomi Mi 5SVeličina zaslona kod standardnog modela iznosi 5,15“, a kod Plus modela 5,7“. Rezolucija zaslona je kod oba modela također ista –1.920 x 1.080 piksela. Mi 5S je opremljen ultrazvučnim skenerom otiska prsta koji je smješten ispod Home tipke, dok se kod Plus modela na stražnjoj strani kućišta nalazi "obični" skener otiska prsta. Zaslon manjeg Mi 5S modela podržava i 3D Touch tehnologiju (samo 4GB/128GB model).



Mi 5S sa stražnje strane kućišta ima jednu kameru rezolucije 12 MP (Sony IMX378), dok Plus model ima dvije kamere od po 13 MP (Sony IMX258). S prednje strane kod oba modela nalazi se ista kamera od 4 MP.



Xiaomi Mi 5S PlusMi 5S dolazi s baterijom kapaciteta 3.200 mAh, a Mi 5S Plus s baterijom kapaciteta 3.800 mAh. Oba modela podržavaju Qualcommovu Quick Charge 3.0 tehnologiju brzog punjenja baterija. Softversku stranu uređaja čini Android Marshmallow koji je nadograđen s tvrtkinim korisničkim sučeljem MIUI.



Mi 5S i Mi 5S Plus u trgovine stižu tijekom listopada po cijenama od oko 299 USD za Mi 5S s 3 GB RAM-a i 64 GB interne memorije do oko 389 USD koliko će stajati Mi 5S Plus sa 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije.