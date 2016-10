Val otpuštanja u Twitteru

Twitter je, to već znamo, na prodaju, ali zainteresirani kupci baš ne stoje u redovima. Plan Jacka Dorseya bio je prodati kompaniju do ovog tjedna, kada će biti objavljeni najnoviji poslovni rezultati, no to se nije ostvarilo. Sada, čini se, uprava kreće u drugom smjeru i planira otpustiti oko 8% svih zaposlenika – i to već ovoga tjedna, piše Bloomberg.

Posao bi, dakle, trebalo izgubiti oko 300 ljudi (mahom iz odjela prodaje), i to prije nego kompanija u četvrtak objavi financijske rezultate za treći kvartal. Otprilike isti broj ljudi otpušten je prošle godine kada je Dorsey preuzeo upravljanje kompanijom, no niti to nije pomoglo da se uštedi značajnija svota novca. Twitter i dalje bilježi gubitke od oko 400 milijuna dolara na godinu, a dionica mu se i dalje trguje po cijenama koje su vrlo blizu najnižim razinama u posljednje tri godine, otkako se nalazi na burzi.