Varanje u benchmark testovima je ponovno In

Iako rezultati benchmark testova nisu garancija fluidnosti uređaja, većina kupaca se prema njima ravna prilikom kupnje novog mobilnog uređaja. Proizvođači mobitela stoga nerijetko posebno naglašavaju koliko je njihov model u usporedbi s nekim drugim konkurentskim modelom ostvario bodova u benchmark aplikacijama.



Računica je jednostavna –što veći broj bodova to bolje, jer je mobitel u konačnici brži. No, zbog toga pojedine tvrtke s vremena na vrijeme odluče zavarati benchmark aplikacije kako bi se u trenutku testiranja skupio što veći broj bodova.



Zadnji koji su od ekipe s internetske stranice xda developers uhvaćeni u namještanju rezultata su tvrtke OnePlus i Meizu koje su u softver ugradile „triggere“ koji bi po detektiranju izvođenja benchmark aplikacija (Geekbench, AnTuTu, Quadrant, Androbench, Vellamo i GFXBench) potjerale njihove SoC-eve do maksimuma.



Potonje je najbolje vidljivo iz usporedbe OnePlus 3T modela s Xiaomijevim Mi 5s Plus modelom, gdje je prvi ostvario gotovo 10.000 bodova više u AnTuTu testu od drugoga, a oba modela su pogonjena od strane istog SoC-a –Snapdragona 821.



Nakon što je xda kontaktirao OnePlus povodom svog otkrića, Oneplusovci se nisu pokušavali izvući iz nezgodne situacije već su sve priznali. Kako su naveli – posebne triggere su ugradili iz razloga što su željeli svojim kupcima osigurati što veće performanse u grafički zahtjevnijim aplikacijama, a benchmark aplikacije zbog svoje prirode to i jesu.



Također su najavili kako će u idućoj nadogradnji OS-a ukloniti „triggere“ za sve aplikacije (uključujući i benchmark) osim za igre.



Meizu je pak sa zadnjom nadogradnjom softvera omogućio da Exynos 8890 prodiše punim plućima. No, kako se na kraju pokazalo isključivo kada bi se „vrtila“ neka od benchmark aplikacija. Podsjetimo, prošle godine je Anandtech otkrio kako Meizu Pro 6 većinu vremena ne koristi snažnije Cortex-A72 jezgre, već samo slabije Cortex-A53 jezgre što je u konačnici rezultiralo slabijim performansama na razini telefona iz srednjeg tržišnog segmenta.



Detaljan uvid u cijeli slučaj je dostupan na službenim stranicama XDA Developers foruma.