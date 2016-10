Vaulinovi odvjetnici traže od SAD-a odustajanje od tužbe

Krajem srpnja ove godine temeljem američkog naloga uhićen je navodni osnivač KickassTorrentsa, Artem Vaulin. Podsjetimo, Amerikanci Vaulina terete za urotu, teško kršenje autorskih prava i pranje novca.



No, njegova se obrana s takvim popisom nezakonitih radnji ne slaže, te je od Okružnog suda u Illinoisu zatražila da odbaci optužbe. Obrana svoj zahtjev temelji na činjenici kako je KickassTorrents služio samo za pretragu torrent datoteka te kako same torrent datoteke ne sadrže materijale zaštićene autorskim pravima.



Ira Rothken koji slovi za glavnog branitelja u Vaulinovom timu, dodao je još kako američka Vlada potpuno pogrešno gleda na cijeli slučaj zbog čega su i njihovi navodi o kriminalnom ponašanju gospodina Vaulina također pogrešni. Dodatno obrana ističe kako KickassTorrents nije mogao utjecati na to kakve će materijale preuzimati sami korisnici.

Obzirom na težinu kaznenih djela za koje se tereti Vaulina male su, gotovo nikakve šanse da će Okružni sud izići u susret i prihvatiti odbacivanje optužbe.