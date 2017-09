Veće cijene i za AppleCare+

Nakon što je predstavio nove iPhone Apple je potiho povećao cijene iPadima. Isti recept je primijenio i na AppleCare+ pakete koji su sada dvadesetak dolara skuplji za iPhone Plus.

Po novome cijena AppleCare+ paketa za mobitele – iPhone 6 Plus, iPhone 6S Plus, iPhone 7 Plus i iPhone 8 Plus iznosit će 149 USD, dok će cijena za standardne iPhone 6S, iPhone 7 i iPhone 8 modele i dalje biti 129 USD. Apple za sada nije objavio cijenu paketa za iPhone X, ali izvor navodi kako će ista biti 199 USD.

Shodno gornjim povećanjima povećana je i cijena popravka zaslona i ostalog hardvera. Vlasnike iPhonea kojima se ošteti zaslon na novijim modelima (6S - 8) popravak će umjesto 129 USD sada stajati 149 USD. Dvadesetak dolara više platit će i vlasnici Plus modela koji će umjesto dosadašnjih 149 USD za popravak zaslona ubuduće izdvajati 169 USD.

Najviše sreće imaju vlasnici modela – iPhonea 6, SE 5S, 5C, i 5 jer Apple njima nije podigao cijene te će oni i dalje nove zaslone dobivati po cijeni od 129 USD. Vlasnici iPhonea 4S za istu će uslugu morati izdvojiti 199 USD, a vlasnici iPhonea 4, 3GS i 3G – 149 USD.

Iako se čini kako se AppleCare+ paketi ne isplate jer im je cijena identična običnoj zamijeni zaslona tomu ipak nije tako. Korisnici koji se odluče na kupnju AppleCare+ paketa imaju pravo na do dvije zamjene zaslona po cijeni od 29 USD, odnosno do dvije zamjene ostalih komponenti po cijeni od 99 USD za što bi inače platiti punu cijenu koja se ovisno o vrsti komponente kreće od 129 USD do 399 USD.