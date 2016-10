Verizon od Yahooa traži veliki popust zbog nedavno otkrivenih skandala

Krajem srpnja stigla je vijest kako je američka telekomunikacijska tvrtka Verizon ponudila Yahoou oko pet milijardi dolara ne bili postali njihov vlasnik. Sada koji mjesec kasnije, nakon što su na površinu isplivale po Yahoo neke ne baš ugodne stvari Verizon želi umanjiti svoju ponudu.



Podsjetimo, oko Yahooa se zadnjih tjedana pojavljuje dosta neugodnosti. Najprije se saznalo kako je tvrtka 2014. pretrpjela veliki hakerski napad u kojem je kompromitirano oko pola milijarde korisničkih računa, da bi se se ubrzo saznalo i kako je Yahoo dobrovoljno razvio, a potom i koristio softver za pretraživanje dolazne pošte svojih korisnika ne bili za američke tajne službe pronašao tražene informacije.



Sve to je nagnalo Verizon da preispita svoju ponudu i da od Yahooa zatraži pozamašni popust od milijardu dolara. Dakle, Verizon bi sada rado preuzeo Yahoo za 3,8 milijardi dolara, umjesto prvotnih 4,8 milijardi koliko je nudio još krajem srpnja. No, čini se kako Yahoo nema namjeru izići Verizonu u susret jer su prema pisanju New York Posta poručili kako je dogovor postignut i da nema legalnih osnova za njegovo naknadno mijenjanje.



Za sada Yahoo i Verizon odbijaju komentirati ove navode.