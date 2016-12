Je li Vernee Apollo bolji izbor od OnePlus 3T?

Otkad je OnePlus 3 došao na tržište, okupio je svoje sljedbenike zahvaljujući potpuno metaknom dizajnu, moćnim specifikacijama, Dash Charge funkciji i povoljnoj cijeni. Također, OnePlus je nedavno lansirao i nadograđenu verziju ovog modela – OnePlus 3T.



Ipak, u rastućoj industriji smartfona nije nimalo lagan zadatak za OnePlus da ostane pri vrhu s jednim ili dva modela. Postoji mnoštvo proizvođača koji se trude napraviti smartfon istih ili boljih specifikacija, nego što nudi OnePlus. Među tim proizvođačima je i Vernee sa svojim novim modelom Apollo koji želi biti konkurent modelu OnePlus 3T.



Oba modela, Vernee Apollo i OnePlus 3T imaju metalno kućište koje prekriva do 98% pozadine (isključujući površinu antene). Također, oba modela su slična što se tiče industrijskog dizajna, imaju sličan oblik kućišta i metalnu teksturu.



Navedena dva modela su predstavnici dva različita dizajna proizvoda, marketinške strategije i ciljanih korisnika.



U usporedbi sa Snapdragon 821 procesorom, MTK Helio X25 ima svoje prednosti. Lagamp može pokretati zahtjevne 3D igre i 2K/4K video. Osim toga, zahvaljujući 10-jezgrenom procesoru s tri klastera, može pružiti efikasniju alokaciju reursa pri multitaskingu, a time produljuje i vrijeme autonomije.



Pri svakodnevnom korištenju ne trebate tolike performanse. Iako Snapdragon 821 ima više rezultate nego Helio X25, nećete osjetiti bitnu razliku u radu.



Usporedimo li specifikacije ovih dvaju modela, OnePlus 3T dolazi sa 6 GB, a Vernee Apollo s 4 GB RAM-a. Ali flagship modeli poput Samsung Note 7 i S7 edge i dalje sadrže 4 GB RAM-a. Osim ako zbilja niste zagriženi za ovaj aspekt, 4 GB RAM-a je sasvim dovoljno za svakodnevno korištenje. Razlika između 6 GB i 4 GB neće utjecati na iskustvo korištenja.



Oba uređaja podržavaju brzo punjenje. OInePlus 3T dolazi s 20W Dash Charge, a Vernee Apollo podržava 18W VCharge. Dakle, oba modela imaju gotovo jednaku efikasnost punjenja, no OnePlus 3T će se ipak napuniti malo brže.



Što se tiče zaslona, OnePlus 3T ima 1080p AMOLED screen, što je upravo i njegova najveća slabost. Uobičajena gustoća 5,5-inčnog LCD zaslona je 401 PPI, no OnePlus 3T zahvaljujući Pentile prikazu ima gustoću tek 323 PPI. Kada gledate u ekran iz velike blizine, primijetit ćete i dalje grubost prikaza teksta. S druge strane, Vernee Apollo ima 2K zaslon koji koristi standardni RGB prikaz s gustoćom 541 PPI. Čak i kada približite sliku, i dalje će biti oštra i jasna.



Vernee Apollo je fokus također prebacio na VR iskustvo te dolazi s VR naočalama u paketu. Naočale uparene s 2K zaslonom omogućuju pravu uživanciju virtualne stvarnosti.



ZaključakOnePlus 3T bez sumnje nudi vrhunske performanse, dok s druge strane Apollo nema tako visoke rezultate u AnTuTu benchmarku. No, to ne stvara bitnu razliku prilikom korištenja. S druge strane, Apollo ima jednu veliku prednost, a to je zaslon 2K razlučivosti, što omogućuje i VR korištenje.



I posljednja stavka je cijena. OnePlus 3T stoji 439 USD, a Apollo 299 USD. OnePlus 3T je prigodan za one kojima cijena nije toliko bitna, a najvažnije su im najviše performanse. S druge strane, Apollo je idealan za one koji žele visoku vrijednost za novac, i koji žele isprobati VR uz 2K zaslon.



Velika božićna akcija – Vernee Apollo

Link: http://ad.vernee.cc/2k-display-built-for-vr-deca-core-flagship/



Akcijska cijena: 249,99 USD (redovna cijena 299,99 USD)

Ograničena količina: 999 komada

Početak akcije: 15. prosinca 2016., 10,00 sati po HR vremenu

Status: na stanju



Poseban božićni paket

Akcijska cijena: 299,99 USD

Status: na stanju

Paket uključuje:

- 1x smartfon Vernee Apollo

- 1x optimizirani VR box

- 1x zaštitna maskica

- 1x zaštitna folija za zaslon