Vernee će na MWC sajmu predstaviti smartfon na Helio X30 čipsetu

O mladoj kineskoj kompaniji Vernee smo više puta pisali, a imali smo na recenziji i dva njihova uređaja – Apollo Lite i Mars. Radi se o kompaniji koja je nastala prije godinu dana, a trudi se postati bitan igrač na tržištu. Za sada se na tržištu nalaze četiri njihova modela.



Svi modeli koje su do sada proizveli i pustili na tržište temelje se na MediaTekovoj Helio platformi. Riječ je o čipsetu koji je konkurencija također poznatom Qualcommovom Snapdragonu.



Vernee će ove godine biti i jedan od izlagača na najvećem svjetskom sajmu mobilnih tehnologija MWC koji će se održati u Barceloni od 27. veljače do 2. ožujka ove godine. Povodom MWC sajma Vernee je najavio svoje nove uređaje koji će tamo biti predstavljeni, a ovdje donosimo neke bitne karakteristike za svaki. Sudeći prema ranijim modelima, očekujemo opet uređaje koji će se smjestiti na dobru poziciju u best buy kategoriji.



Vernee Apollo 2 je uređaj koji se temelji na 10 nm čipsetu MediaTek Helio X30. Za njega tvrde da će biti prvi smartfon na svijetu koji koristi taj dosad najsnažniji MediaTekov čipset. Snažnija verzija će imati 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije, dok će slabija verzija imati 6 GB RAM-a i 64 GB interne memorije.

Drugi najavljeni model je Vernee Mars Pro koji se temelji na MediaTekovom Helio P25 čipsetu i ima 6 GB RAM-a.



Treći uređaj, koji je najavljen za ožujak, je Vernee Apollo X, temeljen na Helio X20 čipsetu i novom Android 7.0 operativnom sustavu. Ono što je cilj ovog modela je da bude izravan konkurent Xiaomijevom Redmi Note 4. Proizvođač je najavio ekstremnu vrijednost za novac u ovom slučaju.



I posljednji najavljeni model je Vernee Thor E. Radi se o 5-inčnom modelu debljine 8,2 mm i mase 149 g. Uređaj će navodno imati bateriju kapaciteta čak 5020 mAh, a u prodaji će biti od travnja ove godine.