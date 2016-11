Viber odsad s posebnim profilima za tvrtke i brandove

Viber, jedna od popularnijih aplikacija za slanje trenutačnih poruka i obavljanje glasovnih poziva, pridružila se drugim servisima kao što je Facebookov Messenger koji pokušavaju istaknuti tvrtke i brandove putem posebnih korisničkih profila.



Odsad i Viber korisnicima nudi mogućnost kontaktiranja predstavnika tvrtki i brandova putem posebnih javnih profila.



Takve javne profile tvrtki i brandova može se kontaktirati i bez da ih se postavi u kontakte. Trenučno na Viberu postoji oko 1000 javnih profila među kojima se nalaze i profili The Weather Channela i The Huffington Posta.



U budućnosti je predviđeno i dodavanje opcije pružanja korisničke podrške putem javnih profila, no to će biti implementirano tek krajem mjeseca kada će Viber biti službeno implementiran u popularne CRM alate.



Inače, Viber već dvije godine ima opciju javnog chata, no kako bi se on ostvario, osobu s kojom se komunicira mora se dodati u listu kontakata.