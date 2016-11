[VIDEO] Battlefield 1 – pravi muškarci izbjegavaju hardcore

DICE je objavio veliku jesensku zakrpu za svoju popularnu pucačinu, te s njom predstavio BF1 verziju moda hardcore u koju smo za potrebe Bug TV-a nevoljko uskočili 18:00

The Financial Times navodi kako je još krajem prošlog tjedna Facebook prestao prikupljati podatke o WhatsAppovim korisnicima, no samo privremeno 17:34

Od sada je moguće virtualno putovati svijetom uz pomoć naglavnog uređaja HTC Vive i servisa Google Earth 17:14

Ballistix koji se do sada vodio pod Crucialovom etiketom od sada će na tržištu nastupati kao samostalni brend 17:12

Po drugi put, turistička agencija Adriatic.hr organizira besplatnu PHP akademiju u Splitu. 16:45

Na današnji dan 1992. godine puštena je u rad hrvatska akademska i istraživačka računalno komunikacijska mreža 16:30

Sundar Pichai je u intervjuu za BBC naglasio kako Google ima puno povjerenje u Veliku Britaniju i nakon Brexita te da je u toj zemlji planirana ekspanzija i zapošljavanje 3000 novih radnika 12:07

HP je predstavio novo mini računalo – Z2 Mini u kojeg je uspio smjestiti hardver kakav se obično viđa u jačim i po dimenzijama kudikamo većim radnim stanicama 11:17

Bruxelles mora do 6. prosinca objaviti svoju odluku o Microsoftovom preuzimanju LinkedIn-a. 08:47

Četrnaesti Smart Day priređujemo 23. studenog u 13 sati – dvorana Mueller kina Europa u Zagrebu. Partner nam je Adacta, a tema skupa – ‘Disruptivni BI’ 07:41

Nakon tužbe petnaest američkih saveznih država zbog hakerskog upada na Adobeove poslužitelje iz 2013. godine i krađe podataka korisnika, Adobeu je dodijeljena novčana kazna od 1 milijun dolara 05:28