[VIDEO] Battlefield 1 CTE – komentiramo nove sadržaje

Najzagriženiji fanovi serijala Battlefield dosad su nedvojbeno upoznati s takozvanim CTE serverima, no za one manje upućene spomenut ćemo da se radi o serverima na kojima DICE testira sve nadolazeće promjene koje planira uvrstiti u svoje igre. Upravo na tim serverima ovih se dana može upoznati s dijelom novih sadržaja koje će Battlefield 1 dobiti nakon izlaska ekspanzije They Shall Not Pass idućeg mjeseca.

Kako je CTE otvoren svima, a uvjeti dopuštaju snimanje sadržaja, bez mnogo razmišljanja uskočili smo na testne servere ne bismo li provjerili kakve novosti očekuju igrače Battlefielda 1 te svoje dojmove prenijeli u novoj epizodi Bug TV-a. U jednoj rundi Conquesta koju smo zaigrali provjerili smo na što liči jedna od novih mapa te istovremeno komentirali najvažnije promjene u dolasku. Što smo zaključili – pogledajte u videu koji prilažemo ispod.

U budućim epizodama Bug TV-a planiramo pokriti sve sadržaje iz nadolazeće ekspanzije Battlefielda 1. Ako želite gledati našu (ne)profesionalnu analizu svega i svačega ne zaboravite se pretplatiti na naš YouTube kanal – besplatno je – gdje redovito možete pronaći nove snimke gameplaya uz komentare, kao i originalne tehnološke poput Bugovog Talk Showa, Star Techa i sličnog.