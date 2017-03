[VIDEO] Battlefield 1 dobio je novi, možda i najbolji igraći mod – Frontlines

Nakon (pre)dugog čekanja Electronic Arts i DICE napokon su objavili novu ekspanziju Battlefielda 1 nazvanu They Shall Not Pass. Već tradicionalno s novom ekspanzijom stigle su nove multiplayer mape, nova oružja, vozila i slične stvari, no najveća zvijezda ovog proširenja nedvojbeno je novi igraći mod Frontlines.

Upravo taj mod tema je nove epizode Bug TV-a u kojoj ukratko prolazimo kroz njegova pravila. Mod je vrlo dinamičan, vjerojatno najdinamičniji dosad, s mnogo preokreta i uzbudljivih trenutaka, a kako slika definitivno govori više od riječi, možda najbolje da se s njime upoznate kroz video koji prilažemo ispod.

U nadolazećim danima i tjednima u svojim ćemo video prilozima proći i kroz ostale novosti koje su stigle s They Shall Not Pass DLC-om, a naš konačan sud moći čete pročitati u tiskanom izdanju Buga. Dotad, otkrijte nam svoje mišljenje o DLC-u. Jeste li ga zaigrali? Planirate li ili ste zadovoljni osnovnom igrom?