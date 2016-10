[VIDEO] Igrali smo betu novog Call of Dutyja

Iako virtualni vojnici na našem forumu trenutno (potpuno opravdano) svoju pažnju usmjeravaju na Battlefield 1, svega nas nekoliko dana dijeli od jedne druge pucačine koju će zaigrati milijuni. Naravno, radi se o Call of Duty: Infinite Warfareu koji na tržište stiže 4. studenog.

Uoči izlaska finalne verzije Activision i Infinity Ward održali su dva kruga beta testiranja, od kojih je drugi bio aktivan tijekom proteklog vikenda. U beti smo sudjelovali i sami, te uz više ili manje pucačkog uspjeha provjerili što nam Infinite Warfare točno donosi. Za potrebe Bug TV-a snimili smo kompletnu rundu moda Domination koju možete pogledati ispod.

Napominjemo, igrali smo na PlayStationu 4, budući da Call of Duty: Infinite Warfare beta nije bila dostupna na PC-ju, no finalnu ćemo verziju igre moći zaigrati na PC-ju, PlayStationu 4 i Xboxu One.