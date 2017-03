[VIDEO] Kako izgleda multiplayer u Mass Effect: Andromedi

BioWare je u svijet Mass Effecta prvi put uveo multiplayer u trećem nastavku originalnog serijala i povezao ga sa Shepardovim napretkom u priči. U Andromedi je on također prisutan i veoma je sličan onome što su mnogi imali prilike zaigrati tada, kao i u Dragon Age: Inquisitionu.



Multiplayer u Mass Effect: Andromedi možete igrati na više načina - uskočiti u meč s drugim igračima gdje samo birate težinu, podesiti mapu, težinu i odabrati želite li igrati sa strancima ili stvoriti privatan meč i pozvati prijatelje te obavljati misije Strike Team koje su povezane s kampanjom za jednog igrača.



Andromedin multiplayer je isključivo PvE, točnije hoard mod u kojem se na pet različitih mapa borite protiv tri vrste neprijatelja u valovima, a svaki val je postepeno teži. Ako imate s kime igrati ili želite malo razbiti gameplay, lako je uskočiti i zabaviti se, no čini se da ovaj tip multiplayera nije za duge igraće sesije.



Kao što smo vam obećali zadnji put, uskočili smo u jednu partiju da vam demonstriramo kako se ne puca i prošli kroz neke osnove koje čine ovaj dio Mass Effect: Andromede. Kako to izgleda možete vidjeti ispod teksta, a ukupan dojam o igri ćete moći pročitati u sljedećem broju časopisa Bug.