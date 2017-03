[VIDEO] Loot Rascals je malo drugačiji roguelike

Roguelike žanr je uzeo maha i indie svijetu kada je izašao The Binding of Isaac krajem 2011. godine. Nakon toga se pojavilo pregršt igara koje imaju proceduralnu generaciju, trajnu smrt likova koja znači da morate krenuti ispočetka i koje zahtijevaju od igrača da na svakom neuspjelom pokušaju nauče nešto novo.



Loot Rascals je jedna od takvih igara, ali u odnosu na ostatak braće i sestara u tom žanru ima neke elemente koje je izdvajaju od konkurencije. Za početak je tu izgled igre koji je čista psihodelija, a tome možemo pridružiti i priču. Zatim je prisutan gameplay kojeg nismo baš do sada imali prilike iskusiti. Loot Rascals je kombinacija roguelikea s kartama koje povećavaju napad i obranu lika uz kretanje u stvarnom vremenu i borbu na poteze.



Ako to sve zvuči zbunjujuće, bacite oko na video kojeg smo pripremili i u kojem objašnjavamo osnove igre zajedno s demonstracijom mehanika koje je razvojni tim implementirao. Loot Rascals izlazi 7. ožujka za PC i PlayStation 4, a koju ćemo mu ocjenu dati moći vidjeti u sljedećem broju Buga u sklopu indie sekcije.