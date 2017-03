[VIDEO] Malo umiranja u novom Dark Souls III DLC-u

Dark Souls III: The Ringed City ime je novog proširenja za odlični From Softwareov akcijski RPG koji je dostupan za sve tri platforme na kojima je igra izašla. Ljubitelji ovog teškog serijala na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One mogu ući na nove lokacije na kojima vrijede malo drugačija pravila.



Ono pravilo koje se nije promijenilo je da ćete umirati jako puno dok ne pohvatate ono što igra točno želi od vas. Razvojni tim igračima preporučuje da u novo područje uđu s minimalnim "Soul Levelom" 100 i da su u originalnoj igri uspješno očistili Lothric Castle (ako idete pravim redoslijedom, posljednje područje u igri).



The Ringed City je pripremio svakakve zamke i izazove, a vjerujemo da smo to uspješno demonstrirali u videu kojeg smo pripremili. Ako ste od posljednjeg DLC-a do sada uzeli pauzu, moguće da će i vaše iskustvo tako nekako izgledati, ali nakon malo privikavanja, rolanja, trčanja i zamahivanja oružjem sigurni smo da će se nešto vještina vratiti. Našu blamažu možete pogledati ispod teksta, a ukupan dojam ćete moći pročitati u sljedećem broju Buga.