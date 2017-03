[VIDEO] Mass Effect: Andromeda - završavamo prvu misiju

Prošlog puta smo odlučili uskočiti u Origin Play First verziju Mass Effect: Andromede u kojoj EA dozvoljava deset sati igranja te "svemirske opere", a u sat vremena smo uspjeli riješiti tek polovicu prve misije. Da stvari ne ostanu nedovršene, obećali smo da ćemo se vratiti i završiti posao koji smo započeli, pa smo u novom videu nastavili tamo gdje smo stali.



Do sada ste, ako vas Andromeda zanima, vjerojatno vidjeli svakakve negativne reakcije na mreži svih mreža. S nekim dijelovima se slažemo - animacije su za igru s ovolikim budžetom trebale biti dosta bolje napravljene, a umjetna inteligencija je povremeno sve samo ne inteligentna. Ono što se ispod tih, nekima neoprostivih, nesavršenosti je i dalje Mass Effect svijet koji će ljubitelje serijala povući naprijed.



Nešto manje od dva sata svakako nije dovoljno za donošenje konačne odluke, ali kao netko tko se velik broj sati družio s originalnom postavom i voli veoma detaljan svijet kojeg je BioWare stvorio, veselim se satima koje ću provesti u Andromedi. Igra vjerojatno nije za svakog, no najbolji ćete dojam uvijek dobiti ako isprobate sami. Punu recenziju ćete moći pročitati u tiskanom izdanju časopisa Bug, a u video obliku ćemo se vjerojatno još pozabaviti multiplayerom.