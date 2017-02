[VIDEO] Nastavljamo s platformerima, na red je došao Splasher

Indie svijet je već par mjeseci u čudnom stanju. Na Steamu dnevno zna izaći i više od 25 igara, zbog čega se čini da je igračima lagano dosta, pa u odnosu na prošlu godinu ima puno manje recenzija. Određeni su žanrovi stalno popularni, a ovog je mjeseca nekako isplivao onaj platformerski.



Splasher spada u tu kategoriju, no u odnosu na Alwa's Awakening, radi se o igri puno bržeg tempa koja na umu ima i speedrunning. Nezavisni studio Splashteam napravio je izuzetno zabavnu igru koja u odnosu na neke druge sasvim razumno izazovna i darežljiva s checkpointima. Nakon što završite s osnovnim dijelom, čekaju vas i Time Attack i Speedrun modovi, zbog čega Splasher možete dugo igrati.



Da vam demonstriramo kako to izgleda, malo smo protrčali dijelom na kojem birate staze i odigrali jednu koja je dosta jednostavna, kao što i priliči početku nekog platformera. Splasher je zasad izašao samo za PC, a prema službenim stranicama izaći će i za PlayStation 4 i Xbox One. Ako želite vidjeti kako to izgleda, bacite oko na video ispod teksta, dok ćete ukupne dojmove moći pročitati u nadolazećem broju časopisa Bug.