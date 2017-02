[VIDEO] Night in the Woods pobuđuje emocije

Na prvi pogled, Night in the Woods izgleda kao igra za veoma specifičnu publiku. Antropomorfne životinje, mačka imena Mae kao glavna junakinja priče i prezentacija koja želi da donekle sami zamislite osobnosti likova.



Ipak, čim se igra upali, vidljivo je da se radi o nečem posebnom. Razvojni tim Infinite Fall je stvorio priču koju ste vjerojatno mnogo puta čuli, a možda i sami doživjeli - odlazak na fakultet, odustajanje iz ovog ili onog razloga te povratak u rodni grad koji se u vrijeme odsustva promijenio, ali na neki način opet ostao isti.



Budući da Night in the Woods nema glasovne glumce, ovog smo puta odlučili pustiti da igra sama ispriča ono što ima za reći, ali sljedeći put ako se budemo osjećali više avanturistički možda ćemo se poigrati s posuđivanjem glasova. Ispod teksta možete vidjeti kako igra izgleda, a ako vam treba više informacija možete ih pronaći na službenim stranicama. Ukupan dojam i recenziju moći ćete pročitati u sljedećem broju časopisa Bug.