[VIDEO] Otišli smo u šetnju s robotima – igramo Titanfall 2

Ekipa iz Respawn Entertainmenta s Electronic Artsom donijela je neobičnu odluku da svoj Titanfall 2 na tržište plasira gotovo paralelno s dvije vodeće mrežne pucačine – Battlefieldom 1 i Call of Duty: Infinite Warfare. Bez mnogo iznenađenja, ova je odluka uzrokovala relativno niske prodajne rezultate u prvom tjednu distribucije, a i sami smo je zbog BF-a i COD-a ignorirali do danas. Potpuno nepravedno, sad možemo zaključiti, radi se o vrlo zabavnom naslovu.

O Titanfallu 2 ne treba se mnogo pričati, radi se o futurističkoj mrežnoj pucačini koja u tradicionalnu formulu pješadijske borbe umjesto vozila ubacuje divovske mechove, odnosno Titane. Igra nudi preko nekoliko multiplayer modova, a nama se najzanimljivijim pokazao mod Bounty Hunt u koji smo uskočili za potrebe nove epizode Bug TV-a. Da ne duljimo s opisom, bacite oko na video koji prilažemo ispod i sami provjerite o čemu se točno radi.

Osim multiplayera koji nam na prvu djeluje doista zanimljivo, Titanfall 2 nudi singleplayer kampanju o kojoj smo pročitali mnogo lijepih stvari, no još je nismo zaigrali. Svakako ćemo to učiniti kako bismo za idući broj Buga pripremili detaljnu recenziju, a ako želite da to učinimo zajedno – ostavite komentar na našem forumu ili ispod videa na YouTubeu.