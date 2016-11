[VIDEO] Posjetili smo stari Tristram u Diablu III

Ove godine originalni Diablo slavi dvadeseti rođendan, a prije par mjeseci je Blizzard rekao svim fanovima tog serijala da se mogu jako veseliti objavama koje će ih dočekati na ovogodišnjem Blizzconu. To okupljanje je završilo prošlog vikenda, a ono što razvojni tim ima u planu za budućnost Diabla III nije baš pretjerano oduševio igrače.



Jedna od stvari koja je bila spomenuta je mogućnost igranja prve igre u serijalu unutar samog Diabla III uz retro grafiku, kretanje i sadržaj. Od sada je to moguće putem Public Test Realma, a događaj koji će se nakon implementacije održavati svake godine u siječnju zove se Darkening of Tristram. Nakon što uđete u portal za taj grad imate mogućnost igranja 16 levela unutar stare katedrale i ubijanja Diabla kad dođete do dna.



Nažalost, iako je sama ideja solidna, izvedba nije najsretnije odrađena. Mape i neprijatelji nisu uopće promijenjene u odnosu na Diablo III, tako da trenutno cijeli projekt pretjerano ne oduševljava. U demonstraciji koju možete vidjeti ispod teksta prošli smo kroz prvih nekoliko levela te zaključili kako je bolje instalirati originalnu igru i nadati se da će do siječnja 2017. godine Blizzard ipak doraditi ovu ideju za propisno slavlje ovog kultnog RPG serijala.