[VIDEO] Pozabavili smo se roguelikeom GoNNER

Žanr roguelikea koji je u današnje vrijeme uglavnom sinonim za igre s proceduralnom generacijom, kretanjem ispočetka nakon smrti i povelikom težinom. Ljubitelji ovakvih uradaka imali su prilike uživati u Binding of Isaacu, Nuclear Throneu i Enter the Gungeonu, a sada je stigao još jedan po imenu GoNNER.



Kostur Ikk glavni je junak ove priče, a zadatak mu je razveseliti jedinu prijateljicu imena Sally. Ona je kopneno-svemirski kit, a između njene sreće i vas stoji poprilično velika količina neprijatelja i nekoliko bosseva. To naravno nije jednostavan zadatak, ali kao i ostale igre ovog tipa nakon neuspjelog pokušaja htjet ćete krenuti opet.



GoNNER osim toga izgleda veoma zanimljivo i ima nabrijavajuću glazbu koja se mijenja ovisno o tome koliko vam dobro ide. Za vas smo pripremili video kako biste mogli vidjeti kako igra izgleda u akciji, a pismeni opis i konačan dojam moći ćete pročitati uskoro u novom broju Buga.