Video pozivi stigli i na WhatsApp

WhatsAppovi programeri u zadnje vrijeme imaju dosta posla. Uz redovito peglanje bugova, svako malo i stigne poneka nova opcija. U zadnjih tjedan, dva dobili smo mogućnost slanja GIF-ova te bolje sigurnosne postavke, a sada je konačno stigla i službena podrška za video pozive.



Do nove opcije se dolazi krajnje jednostavno. Tijekom otvorenog chata s nekom osobom potrebno je najprije dodirnuti ikonu telefonske slušalice. Nakon toga na sredini zaslona pojavit će se dijaloški okvir u kojem je potrebno odabrati što točno želimo – uspostaviti glasovni ili video poziv. I to je to.



Tijekom razgovora omogućena je promjena aktivnih kamera (prednja/pozadinska) te privremeno isključivanje mikrofona. Na inačicama za iOS i Android ima manjih razlika u sučelju, na iOS-u je okvir s videom sugovornika smješten na gornjoj desnoj, a na Androidu na donjoj desnoj strani.



Video pozivi su podržani i na mobitelima koji se temelje na Windows platformi.