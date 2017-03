[VIDEO] Retro pucačina Desync traži vještinu i strpljenje

Žanr pucačina definitivno je živnuo prošle godine, a kako je krenulo i 2017. godina mogla bi biti solidna za one koji ga preferiraju. Na Steamu se sada pojavila jedna malo drugačija koja od igrača želi da uživaju u futurističkom izgledu i nabrijavajućoj elektroničkoj glazbi te istovremeno u nju ulože sve svoje pucačke sposobnosti.



Desync je njeno ime, a podsjeća na retro FPS-ove koji nisu baš opraštali greške. Igra vas šalje na različite staze u kojima idete od jedne do druge arene u kojima se materijaliziraju neprijatelji. Oni su izuzetno brzi i ubijaju vas u samo nekoliko udaraca, pa je svaki vaš pokret i pucanj iz oružja veoma bitan. Kazna za loše igranje je loš broj bodova što vas tjera da se više trudite, zapamtite lokacije i napade neprijatelja i drugi put odigrate bolje.



Ono što bi neke igrače moglo odbiti je težina igre. Već nakon dvije staze situacija postaje blago frustrirajuća, pa ako niste spremni učiti i pomučiti se malo Desync vjerojatno nije igra za vas. Kako to sve izgleda možete pogledati u videu, dok ćemo vam cjelokupni dojam prenijeti u sljedećem broju tiskanog Buga.