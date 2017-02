[VIDEO] Rušimo narko kartel u Ghost Recon: Wildlands beti

Ubisoftova nadolazeća open-world pucačina Ghost Recon: Wildlands početkom ožujka stiže na PC, PlayStation 4 i Xbox One, no to ne znači da je dosad nismo igrali. Dapače, Ubisoft je prije nekoliko tjedana iza zatvorenih vrata odabranim novinarima prikazao beta verziju ove igre, a proteklog vikenda ova radna verzija Wildlandsa bila je dostupna i odabranim igračima na svim platformama.

Tim povodom u Wildlands smo uskočili i sami, ne bismo li vam prenijeli prve dojmove i pokazali na što igra liči. Kako ova igra čak i u beta verziji nudi mnogo sadržaja nije nam bilo druge nego snimiti čak dvije nove epizode Bug TV-a. Obje epizode prilažemo uz tekst.

Betu smo morali odigrati na PlayStationu 4 budući da nam na PC-ju, uz najbolju volju, nije radila zadovoljavajuće. Bilo je tu mnogo frame-dropova i štucanja za vrijeme vožnje. Upravo zbog toga, usprkos činjenici da je Wildlands prvenstveno kooperativna igra, odlučili smo zaigrati ga solo – kako bismo izbjegli potencijalne probleme koji bi mogli nastati kad se više igrača spoji u istu igru.

Vjerujemo da smo i ovako uspjeli pokazati o kakvoj se igri radi i nadamo se da će vas snimke zabaviti. Kako bilo, podijelite svoje dojmove u komentarima i otkrijte nam hoćete li zaigrati punu verziju Ghost Recon: Wildlandsa. Jeste li igrali betu i ako jeste, koliko ste se zabavili?