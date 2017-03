[VIDEO] Sat vremena s Mass Effect: Andromedom

Posljednjih nekoliko dana BioWare i EA stalno objavljuju nove informacije o Mass Effect: Andromedi, a neki veći portali i streameri dobili su rani pristup igri pod uvjetom da prikažu samo određen dio sadržaja. On je povezan s Origin i EA Access Trial verzijom igre koja je od jučer dostupna svim onim igračima koji plaćaju mjesečnu pretplatu.



Mi smo također odlučili zaigrati tu verziju igre kako bismo iz prve ruke dobili dojam igre na kojoj BioWare radi već pet godina. Kao i u prošlim Mass Effect igrama imate opciju podešavanja izgleda lika koji se zasad čini nepotpunom, ali usmjerili smo se više na početak same igre.



U prvih sat vremena upoznali smo se s dijelom posade i započeli prvu misiju, ali nismo je uspjeli završiti. To ćemo napraviti u sljedećoj epizodi nakon koje ćemo imati neke konkretnije zaključke, no ovako na prvu se možemo malo požaliti na animacije dok se sve drugo čini zanimljivo i istovremeno veoma opsežno. Kako to sve izgleda možete vidjeti u videu kojeg smo priložili uz tekst, a nadamo se da ćete nam se pridružiti u drugoj epizodi kada ćemo završiti ono što smo započeli.