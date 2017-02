[VIDEO] Sat vremena s novom PS4 ekskluzivom – Horizon Zero Dawn

Jedna od najiščekivanijih igara, a sasvim sigurno PS4 ekskluziva ove godine, nedvojbeno je Guerrilla Gamesov Horizon Zero Dawn. Od ove akcijske avanture/RPG-a svi očekujemo mnogo, uključujući izdavača čiji je predstavnik nedavno zaključio kako bi ova igra mogla postati vrlo važna za PlayStation, te kako bi njena heroina mogla postati nova ikona Sonyjevog gejmerskog brenda.

Već na prvu lako je zaključiti zašto je tome tako, no kako ne bismo trošili vrijeme na pisanu riječ – bar ne još– prilažemo vam novu epizodu Bug TV-a u kojoj u nešto manje od sat vremena lovimo divovske metalne beštije, trčkaramo otvorenim svijetom, sakupljamo, craftamo i istražujemo. Sve to popraćeno je komentarom i kratkim osvrtom na najvažnije osnovne mehanike koje su u igri prisutne.

Naravno, ovo nije kraj našeg druženja s Horizon Zero Dawnom, no zbog složenosti i sadržajnosti igre nećemo je pokriti čitavim serijalom kao što to činimo za For Honor. Umjesto toga pripremit ćemo vam detaljnu recenziju koju ćete moći pročitati u travanjskom broju Buga.

Ipak, ako vam se video prikaz Horizon Zero Dawna svidi i poželite još, zatražite u komentarima i možda u budućnosti snimimo drugi ili treći pogled, vjerojatno iz kasnije faze igre. Više informacija o Horizon Zero Dawnu potražite na Games Masteru.