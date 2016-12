[VIDEO] Taktiziramo u Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Prosinac je inače mjesec u kojem se pišu liste najboljih igara u godini koja je iza nas, pa se izdavači i razvojni timovi ne bave baš izdavanjem novih. Budući da se stvari mijenjaju i ove je godine samo na Steamu izdano nešto više od 4200 naslova, nije neobično da nas je ovog prosinca dočekalo više igara nego do sada.



Shadow Tactics: Blades of the Shogun jedna je od njih, a moramo priznati da nam je drago što su je Daedalic Entertainment i Mimimi Productions odlučili plasirati na Valveovu platformu jer se radi o odličnoj strategiji koja podsjeća na serijale Commandos i Desperados.



U videu kojeg možete pogledati ispod teksta odradili smo dvije trećine prve misije koja se nalazi u demo verziji (možete je besplatno preuzeti ovdje i sami isprobati), a konačnu presudu ćemo donijeti kada se još malo pozabavimo ovim zanimljivim likovima iz feudalnog Japana.