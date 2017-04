Video tehnologija stiže u nogomet

Otkad je sporta i sudaca u njima, od tada postoje i sudačke pogreške. Brojni atraktivni sportovi s milijunima gledatelja nezadovoljnih pogrešno dosuđenim situacijama odavno su se za rješavanje tog problema okrenuli tehnologiji – raznim senzorima i video snimkama. Učinili su to, primjerice, hokej i američki nogomet, no najpopularniji sport na svijetu, nogomet, uveo je tek pomoć sucima u procjeni položaja lopte na samoj gol-liniji, i to ne svugdje u svijetu.

Međutim, smjenama u vrhu krovne organizacije FIFA-e, i dovođenjem nešto mlađih snaga u upravu te organizacije, stvar se počela mijenjati. Tehnologija Video Assistant Referees (VAR) već je testirana u nekoliko navrata, a sada je prvi čovjek svjetskog nogometa Gianni Infantino potvrdio da će ona biti korištena na sljedećem svjetskom prvenstvu, budući da su testiranja prošla vrlo dobro. "Koristit ćemo video suđenje jer smo do sada dobivali isključivo pozitivan feedback", izjavio je predsjednik FIFA-e.

Domaćin Svjetskog prvenstva 2018. godine je Rusija, a to će biti prvo veliko službeno natjecanje na kojem će VAR biti korišten kao pomoć sucima. U kontrolnoj kabini nalazit će se sudački pomoćnici koji će gledati prijenose utakmica i imati pristup ponovljenim snimkama iz više uglova snimanja. Tako će moći potvrditi ili opovrgnuti odluku glavnog suca utakmice u samo nekoliko sekundi, te mu dojaviti na koji način da presudi u spornim situacijama.

VAR će se primarno koristiti za ključne odluke koje mogu promijeniti tijek i rezultat utakmice – zgoditke, dosuđivanje jedanaesteraca i crvenih kartona, te kod identificiranja igrača koji je počinio prekršaj. Video tehnologija bi tako uzrokovala minimalnu "vidljivost", ne bi smetala pri doživljaju igre, ali bi imala velik pozitivan utjecaj na poštenje i ispravnost ovog sporta – što je, na neki način, i bit tehnološkog napretka u bilo kojem polju.