[VIDEO] Uz Bleed 2 smo se pomaknuli na skakanje i pucanje

Nismo se šalili kada smo rekli da je ovaj mjesec na Steamu pun platformera koje vrijedi zaigrati. Bleed 2 ipak malo manje spada u tu kategoriju, no ima mnogo skakanja i izvođenja akrobacija dok spašavate svijet od nove invazije zlikovaca.



Glavna junakinja i u nastavku na original koji je izašao prije par godina je Wryn, koja je došla do statusa "najbolje svjetske junakinje". Sada su njene vještine opet tražene i mora opravdati tu svoju titulu.



Kako bismo prikazali što možete od ove igre očekivati zaigrali smo prve dvije od ukupno sedam staza, a ako sami odlučite zaigrati Bleed 2 nakon završetka kampanje dočekat će vas novi likovi, nova oružja, još dva druga moda te mogućnost daljnjeg podešavanja igre kroz "modifiere". Punu recenziju ćete moći pročitati u ožujskom broju časopisa Bug, a do tada možete baciti oko na video ispod teksta ili posjetiti službene stranice ako se želite više informirati.