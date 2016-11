[VIDEO] Vraćamo se u odlični Dark Souls III

Dark Souls III, posljednja igra u serijalu Souls koju From Software i Hidetaka Miyazaki planiraju izdati do daljnjeg, prošlog je tjedna dobila proširenje. Ovo je prvi od dva DLC-a koje će ta igra dobiti, a u ovom krugu je From veći naglasak odlučio staviti na PvP aspekt igre i ubaciti arenu za tu virtualnu makljažu.



Ashes of Ariandel vas vodi u svijet unutar slike veoma sličan onome iz prvih Dark Soulsa koji se zvao Painted World of Ariamis. Neprijatelja ima mnogo, načina za umrijeti još više, ali ćete barem za to vrijeme gledati u krajolik pokriven snijegom. Za one koji se ne bave tučnjavom s drugim igračima također ima novog sadržaja, a upravo smo se na to usmjerili u našem videu.



Ako vas zanima kako novi DLC izgleda, možete vidjeti nešto novih neprijatelja, novu lokaciju i ono što vas čeka između dvije vatre, odnosno Bonfirea unutar oslikanog svijeta Ariandel u videu priloženom ispod teksta.