Vipnet ima vlastitu optičku infrastrukturu u 43 grada

Svečarski je u Vipnetu - slave 18 rođendan! Tim povodom napravili su i mali rezime do sada ostvarenog - sami za sebe kažu da su unatrag 18 godina pa sve do danas najveća greenfield investicija u Hrvatskoj u koju je uloženo više od 2 milijarde eura. Izgradnjom 10.000 kilometara vlastite optičke infrastrukture Vipnet se ove godine s infrastrukturom proširio na još 13 gradova među kojima su Krapina, Labin, Makarska, Metković, Pazin, Ploče, Poreč, Rovinj, Umag, Vinkovci, Virovitica, Vukovar i Zagreb, čime je FTTH mrežu doveo do daljnjih 21.000 kućanstava te je sada s vlastitom optičkom infrastrukturom prisutan u čak 43 grada.

Vipnet pozdravlja priliku da doprinese izgradnji troškovno i energetski učinkovite suvremene optičke infrastrukture u Hrvatskoj koja podržava brzinu od 100Mbit/s, a koja bi trebala zamijeniti bakrenu mrežu koja zbog svojih neadekvatnih performansi bez skupih i značajnih infrastrukturnih radova ne može omogućiti brzinu od 100Mbit/s, a samim time ne može omogućiti uključenje Hrvatske u Gigabitno društvo do 2025. godine.

Kako bi osigurao pristup super-brzom internetu i prigradskim i ruralnim područjima gdje nema optičke infrastrukture, Vipnet kombinira fiksnu i mobilnu infrastrukturu. Kućanstvima u ruralnim područjima i na otocima Vipnet osigurava pristup internetu brzine do 112 Mbit/s kroz Homebox turbo tarifu.

Daljnji razvoj širokopojasnog pristupa u Hrvatskog od strateškog je značaja budući da se prema DESI indeksu zemlja 24. među 28. država članica Europske unije u pogledu pristupa i visoke cijene interneta. Pritom treba istaknuti da Hrvatska u odnosu na EU ima puno bolje rezultate u pogledu pristupa i cijene u područjima na kojima je Vipnet prisutan s vlastitom infrastrukturom. Kako bi njeni građani mogli u cijelosti uživati u koristima digitalnih usluga i aplikacija, te kako bi uhvatila korak s drugim državama članicama EU, Hrvatska tek treba postići široku dostupnost pristupa brzom i super-brzom internetu po konkurentnim cijenama kako bi postigla cilj koji je postavila Europska komisija, prema kojemu sva kućanstva u Europi trebaju do 2025. godine imati osiguran pristup vezi koja nudi brzine od najmanje 100 Mbit/s.

- Od 1999. godine do danas, Vipnet je izrastao iz mobilnog operatora u najkonkurentnijeg konvergentnog telekom operatora, te se transformirao u digitalnu kompaniju. Kroz daljnje investicije nastavljamo podržavati konkurentnost hrvatskog tržišta. Unatoč nepovoljnim uvjetima u pogledu tržišnog natjecanja u fiksnom segmentu, a pogotovo nakon nedavne odluke Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja je ojačala dominantni položaj Hrvatskog Telekoma, Vipnet će i dalje nastaviti biti predan razvijanju infrastrukture koja podržava super-brzi Internet. U mobilnom segmentu ćemo i dalje pružati ključnu podršku turizmu kao najvažnijoj grani hrvatskog gospodarstva osiguravajući visoke kapacitete mreže u obalnom području tijekom ljetnih mjeseci. Ponosni smo na sve što smo postigli tijekom proteklih 18 godina i veselimo se što ćemo moći pratiti Hrvatsku na njenom putu prema Gigabitnom društvu – izjavio je Jiří Dvorjančanský, predsjednik Uprave Vipneta.

Vipnetov interni startup tim pobjednik startup natjecanja Telekom Austria Grupe

Vipnetov tim je nedavno pobijedio na natjecanju Intrapreneurship Program Telekom Austria Grupe, gdje su Vipnetovi zaposlenici bili najbolji među 60 timova iz sedam zemalja. Ova pobjeda znači da će narednih 12 mjeseci članovi tima raditi isključivo na razvoju svoje projektne ideje izvan Vipneta uz podršku mentora iz Telekom Austria Grupe, pri čemu će zadržati svoje plaće što dodatno ukazuje na predanost Vipneta investiranju u svoje zaposlenike i podršci koja im je dostupna kako bi rasli unutar kompanije.