Virusi – korisni i neophodni

Poznato je da je ljudsko tijelo sastavljeno od više mikroorganizama nego vlastitih stanica. Procjenjuje se da čovjek u tijelu ima oko 100 x 10 na 12 stanica te da samo u crijevima ima desetak puta više mikroorganizama –bakterija, arhea, gljivica i jednostaničnih eukariota. Većina njih je u simbiotskom odnosu s nama, dio je u tzv. komenzalnom odnosu, što znači da samo jedan od dva organizma ima koristi, dok je drugi neutralan, a dio njih je patogen, odnosno štetan za ljude.



Od ranih dana mikrobiologije znanstvenici su bili usredotočeni na mikroorganizme koji uzrokuju bolesti čovjeka, domaćih životinja i za ljude korisnih biljaka. U tim ranim danima pojava simptoma bolesti kao i njena zaraznost bili su jedini posredni pokazatelji postojanja nekog mikrobiološkog uzročnika u organizmu. Stoga su u prvotnom fokusu istraživanja bili upravo patogeni virusi.



Međutim, noviji razvoj tehnologije omogućio je sekvenciranje genoma koje je pokazalo da postoji cijeli niz virusa koji žive u našem tijelu ne uzrokujući bolesti ili uzrokujući kronične, ne osobito izražene probleme. Neki pak ne uzrokuju bolesti kratkoročno, ali na duge pruge mogu uzrokovati rak, ili se mogu aktivirati s dugom odgodom. Konačno ima i virusa koji u ljudskom organizmu imaju vrlo očite korisne funkcije.



Stoga se u posljednje vrijeme po uzoru na mikrobiom sve više govori o tzv. viromu - skupu svih virusa koji se mogu detektirati na nekom staništu - primjerice na ili u ljudskom organizmu. Stručnjaci se nadaju da će buduća istraživanja viroma omogućiti da jasnije razlikujemo protiv kojih se njegovih pripadnika ima smisla boriti, koji su bezazleni, a koje bismo možda mogli čak poticati.



Razvoj tehnologije i shvaćanja viroma

Razvoj druge generacije sekvenciranja genoma omogućio je tzv. metagenomske analize koje su značajno ubrzale identificiranje novih sojeva virusa. U tim analizama brži i jeftiniji nalazi druge generacije sekvenciranja uspoređuju se sa svim detaljno utvrđenim genomima poznatih virusa zavedenim u postojećim bazama podataka. To uključuje sve viruse koji inficiraju sve moguće organizme, od bakterija do ljudi. Primjerice, ovakvim novim tehnikama znanstvenici su identificirali čak 13 novih sojeva poliomavirusa dok su prije par godina bila poznata samo dva.



Kako funkcioniraju ove nove metode detekcije virusa? Kada uzorak sadrži ranije identificirane viruse, genske sekvence će se podudarati s onima u datotekama više od 80 posto. No, kada se genomi ne podudaraju značajnije, znanstvenici mogu prevesti sekvence gena virusa u proteine koristeći računalne simulacije. Naime, budući da temeljne proteinske strukture većinom moraju ostati evolucijski očuvane zbog funkcija koje obnašaju, njihov aminokiselinski zapis mijenja se sporije od genetskog zapisa u nukleinskim kiselinama. Do toga dolazi zbog činjenice da se isti slijed aminokiselina u nekom proteinu može kodirati na više načina na razini nukleinske kiseline.



Patogeni ili ne?

Jedna od najprisutnijih skupina virusa u ljudskom organizmu su anelovirusi koji su vrlo slabo istraženi – prisutni su u gotovo 100 posto analiziranih uzoraka krvi odraslih ljudi. Ovi virusi ulaze u organizam vrlo brzo nakon rođenja. Budući da su genski najraznovrsniji, mogu inficirati najrazličitija tkiva s različitim ishodima. Za sada ne postoje izravni dokazi da uzrokuju bolesti no postoji mogućnost da neki od njih mogu biti patogeni na duge staze baš kao i papilomavirusi.



Postoje također i virusi koji su patogeni tek povremeno, u određenim okolnostima. Primjerice, neki papilomavirusi žive potpuno neprimjetni na koži zdravih ljudi. No neki od njih mogu uzrokovati rak vrata maternice ili anusa.



Na sličan način pojedini sojevi iz skupine herpes virusa gotovo su sveprisutni kod odraslih. Oni mogu dugo prebivati u neuronima ili u stanicama imunološkog sustava čovjeka praktički bez ikakvih simptoma. No, u kasnijim fazama života, s eventualnim slabljenjem imunološkog sustava, latentni virus herpesa može se aktivirati i uzrokovati cijeli niz bolesti od poznate „groznice“ na usnama pa sve do meningitisa, limfoma i Karposijeva sarkoma kod izrazito imunokompromitiranih osoba.



Korisni virusi

Zbog načina na koji funkcioniraju, viruse je malo teže zamisliti kao korisne simbiote nego bakterije. Naime, oni se ne mogu razmnožavati samostalno već moraju ući u živu stanicu domaćina gdje će iskoristiti njezine mehanizme (poput organela ribosoma za sintezu proteina), energiju i sve građevne tvari koje su im potrebne kako bi napravili brojne kopije svojeg genoma i komponente svojeg omotača, kapside. U tom životnom cikusu, često kada završe proces umnažanja za koji im je stanica domaćina poslužila, izlaze iz nje i u tom je procesu uništavaju.



No ipak, nova istraživanja sve više pokazuju da virusi mogu biti korisni. Prije svega tijekom ranog života virusi mogu pripremiti imunološki sustav djeteta za napade sličnih i opasnijih patogena. Dok je još uvijek pod zaštitom antitijela majke iz placente ili iz mlijeka, dijete u biti prolazi kroz procese prirodnog cijepljenja.



Poznato je da će djeca izložena virusima također rjeđe razviti alergije, odnosno pretjerane reakcije imunološkog sustava.



Jedan od primjera pozitivnog učinka virusa su i bakteriofagi koji uništavaju bakterije. Neki od njih će uništavati one koje su za ljude patogene. Jedna studija objavljena 2013. u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences pokazala je primjerice da su koncentracije bakteriofaga u sluznici zubnog mesa 40-ak puta veće od koncentracija bakterija. Autori su zaključili da sastavom sline, osobito vrstama šećera u njoj, sisavci najvjerojatnije kontroliraju sastav bakteriofaga u usnoj šupljini, a taj se sastav evolucijski vjerojatno selekcionirao upravo na temelju njihove sposobnosti da uništavaju bakterije koje su bile štetne za čovjeka.



Probavni sustavi sisavaca također su puni virusa. Do sada smo uspjeli saznati tek vrlo malo o njihovoj ulozi i utjecaju na organizam domaćina, no već i sama njihova brojnost i raznovrsnost jasan su znak da u najmanju ruku nisu štetni. Naravno, postoji još veća mogućnost da su ostavljeni da žive u suživotu s domaćinom zbog neke nama još nepoznate koristi za organizam. Primjerice, neke novije studije pokazale su da norovirus, koji je patogen za ljude, kod miševa obnavlja morfologiju crijeva i imunološke funkcije T-limfocita koje su bile poremećene pod utjecajem antibiotika.



Osim toga latentni virusi herpesa mogu, pojednostavnjeno govoreći, antigenima naoružati prirodne stanice ubojice u imunološkom sustavu koje mogu uništavati tumorske stanice, kao i stanice inficirane opasnim patogenim virusima.



Virusi također imaju potencijal da u ljudski genom ubacuju svoje gene kako bi stvarali proteine koji su im potrebni za reprodukciju. U tom nasumičnom procesu integracije u genom oni poput drugih mutagenih čimbenika (primjerice ionizirajućeg zračenja ili agresivnih kemikalija) često uzrokuju mutacije u DNA koje, ukoliko se dogode u nekom od za stanicu bitnih gena, mogu uzrokovati nastanak tumora. No neki od virusnih gena ponekad su i korisni, a neki su čak preuzeli vrlo važne funkcije bez kojih je danas teško zamisliti normalan razvoj i život ljudi. Primjerice, geni sisavaca za kodiranje sincitina, esencijalnog za razvoj placente, potječu od retrovirusa (video dolje).



Geni 'fosili' takvih drevnih virusa zauzimaju čak 8% ljudskog genoma. Kako se to dogodilo? Tijekom evolucije brojni su retrovirusi inficirali reproduktivne stanice sisavaca i nastavili se nasljeđivati ugrađeni u genom domaćina. Genom retrovirusa sadržan je u jednostrukom lancu ribonukleinske kiseline (RNA). On se tijekom reprodukcije prepisuje u molekulu DNA (provirus) koja se pak ugrađuje u genom domaćina. Ako se ugradnja dogodi u reproduktivnim stanicama, oni postaju dio stanične DNA, te se nastavljaju prenositi u sljedeće generacije, odnosno na potomke. Mnogi od tih virusa izgubili su sposobnost prelaska iz stanice u stanicu, odnosno mogućnost da prelaze s jednog na drugog domaćina. Umjesto toga, prilagodili su se i postali još uspješniji tako što se umnažaju unutar same molekule DNA domaćina. Na taj način istovremeno su ostvarili svoju funkciju replikacije, a izbjegli borbu za preživljavanje u izvanstaničnom okruženju i pod udarom mehanizama antivirusne obrane.



Sve u svemu, sa stjecanjem novih spoznaja o mikroorganizmima sve više postaje jasno da je naša prvotna slika o njima kao isključivo štetnim organizmima možda bila ograničena i antropocentrična. Očito je da o virusima moramo još mnogo učiti kako bismo bolje razlikovali štetne od neutralnih i korisnih.

Nenad Jarić Dauenhauer po vokaciji je fizičar, a od 2000. godine do danas bavi se novinarstvom na Internetu pokrivajući u prvom redu znanstvene i školsko-obrazovne teme.