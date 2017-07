Vivo X9S i X9S Plus - dvostruke selfie kamere

Vivo X9S

Kineski proizvođač mobitela, tvrtka Vivo predstavila je svoje najnovije modele–Vivo X9S i Vivo X9S Plus. Posebnost ovih mobitela je u tome što se dvostruke kamere nalaze s prednje, a ne sa stražnje strane kućišta, kao što je to običaj kod konkurencije.



Oba modela su opremljena sa selfie kamerama od 20 MP i 5 MP i LED bljeskalicom kako bi i noćni selfiji bili što bolje kvalitete. Sa stražnje strane nalazi se tek jedna kamera od 16 MP koja također ima vlastitu LED bljeskalicu.



Što se ostatka specifikacija tiče oba modela dijele većinu specifikacija –4 GB RAM-a, 64 GB interne memorije, skener otiska prsta, podršku za 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth i GPS tehnologije. Glavne razlike tiču se zaslona, baterije i SoC-a.



Vivo X9S PlusVivo X9S model ima 5,5-inčni FHD AMOLED zaslon, bateriju kapaciteta 3.320 mAh i Qualcommov Snapdragon 652 SoC. S druge strane veći Plus model (Vivo X9S Plus) ima 5,85-inčni FHD AMOLED zaslon, bateriju od 4.015 mAh i Snapdragon 653.



Softversku stranu uređaja čini Funtouch OS 3.0 koji se temelji na Androidu 7.1.1 (Nougat). Oba modela bit će moguće nabaviti u tri različite boje –Gold, Rose Gold i Matte Black. Cijena X9S modela bit će oko 347 eura, a X9S Plus oko 385 eura.