Vojska SAD-a povećava investicije u lasersku protuzračnu obranu

Američka vojska oduvijek prati razvoj moderne tehnologije, te ga u nekim segmentima i pokreće. Iz njihovih redova tako sada dolazi vijest o ambicioznim planovima koji se tiču razvoja nove generacije laserskih topova. Prema riječima general-potpukovnika Jamesa Dickinsona, oružane snage SAD-a planiraju u narednih pet godina udeseterostručiti iznos koji se ulaže u laserska oružja.

Umjesto do sada korištenih lasera snage 5 do 10 kilovata planiraju nabaviti daleko snažnije lasere koji se mogu postaviti na oklopna vozila. Već sljedeće godine testirat će prvi takav laserski top snage čak 50 kW (nadogradnjom postojećeg sustava HELMTT), dok bi do 2022. godine trebao biti testiran i sustav snage 100 kW.

Ovakav bi laser trebao biti u stanju s neba oboriti dronove, helikoptere, zrakoplove (s manjih visina), te moguće čak i donekle onesposobiti balističke krstareće rakete. 100 kW vjerojatno neće biti dovoljno za uništavanje krstarećih projektila, ali može ih značajno oštetiti, uništiti im senzore i tako ih "oslijepiti", navode stručnjaci.