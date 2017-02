Nedavno istraživanje koje je provedeno na minhenskom sveučilištu Ludwig-Maximilinas-University pokazalo je kako volimo snimati, ali ne i gledati tuđe selfije. Istraživanje pod nazivom „The Selfie Paradox: Nobody Seem to Like Then Yet Everyone Has Reason to take Them" su provele, a potom i objavile Sarah Diefenback i Lara Christoforakos.



Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 238 ispitanika s područja Austrije, Njemačke i Švicarske od kojih je njih 50% navelo kako selfije snimaju barem jednom mjesečno, a njih 27% i češće. Jedan od ispitanika je čak naveo kako dnevno zna snimitii po nekoliko selfija. Kad su tuđi selfiji u pitanju, 49% ispitanika navodi kako na tjednoj bazi znaju primiti barem po jedan selfie od drugih ljudi.



Većina ispitanika se složila s tvrdnjom da snimanje selfija može imati negativni utjecaj na samopouzdanje osobe te da se na osnovu istih može vrlo lako stvoriti površna slika o nekoj osobi. Istovremeno je 82% ispitanika izrazilo želju za manjim brojem selfija na društvenim mrežama.



Veliki dio ispitanika, njih 90% je navelo kako tuđe selfije doživljavaju kao samopromociju te osobe, dok je za vlastite selfije to priznalo samo 46% ispitanika. Cijelo istraživanje možete proučiti na Frontiersovim internetskim stranicama.