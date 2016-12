Vollo i Uber udružili snage u Hrvatskoj

Hrvatski nagrađivani startup Vollo i popularni Uber udružili su snage uz moto 'Gdje jedno putovanje završava, drugo počinje'.



Servis Vollo omogućuje bolju pretragu i povoljniju kupovinu autobusnih karata, a njihova suradnja s Uberom prvi je korak u digitalizaciji intermodalnog prijevoza, tj. transporta koji uključuje više različitih prijevoznih sredstava.



Marko Jukić, osnivač Vollo servisa, izjavio je: "ovo je prvi korak ka punom intermodalnom prijevozu gdje će u budućnosti tehnološke platforme poput Ubera i Volloa, te autonomna vozila i autobusi potpuno promijeniti postojeći koncept posjedovanja automobila ili iskustva putovanja javnim prijevozom."



Kada korisnik Ubera otvori aplikaciju na određenim lokacijama, dobiti će obavijest da putovanje može nastaviti uz Vollo, te će mu biti ponuđena opcija da se prebaci na Vollo aplikaciju koja nove korisnike časti s do 35 kn popusta na ukidanje rezervacijske naknade prilikom prve kupnje. Isto vrijedi i obratno, kada korisnik preko Vollo aplikacije dođe do Ubera, dobiti će besplatnu vožnju do kolodvora u iznosu do 65 kn.

Ova akcija vrijedi za Zagreb, Split, Zadar i Dubrovnik, a iz Ubera i Volloa poručuju da je ovo tek početak uspješne suradnje.