VR One je najlakši i najtanji backpack PC na tržištu

Kako u zadnje vrijeme raste popularnost VR gaminga tako se na tržištu i pojavljuje sve veći broj backpack računala. Jedan od njih je i VR One tvrtke MSI za kojeg proizvođač tvrdi kako je riječ o najtanjem i najlakšem takvom računalu na tržištu (ukupna težina s dvije baterije je 3,6 kilograma).



VR One načinjen je od snažnih komponenti – od Intelovog tvornički overclockiranog Core i7-6820 HK procesora iz serije Skylake te ovisno o željama kupaca od Nvidijinih grafičkih kartica GeForce GTX 1060 i GeForce GTX 1070. U konfiguraciji s GTX-icom 1060 stiže 16 GB RAM-a (DDR4) i 256-gigabajtni PCIe SSD, a u konfiguraciji s GTX-icom 1070 ista količna RAM-a uz dvostuko veći (512 GB) podatkovni prostor.



Računalo je predviđeno za korištenje s VR uređajem Vive tvrtke HTC i s jednim punjenjem baterije mogu ponuditi do 1,5 sat gaminga, a u slučaju nabavke pokoje dodatne baterije i duže. No, osim za VR gaming VR One se može koristi i kao obično računalo. Tada je na njega moguće priključiti do tri monitora 4K rezolucije (60 Hz). VR One ima po jedan HDMI, mini DisplayPort i USB-C (Thunderbolt) port, četiri USB 3.0 porta i jedan port za HTC Vive.



Prodaja kreće od idućeg mjeseca, te ovisno o odabranoj konfiguraciji stajat će 2.150 eura (GTX 1060), odnosno 2.550 eura (GTX 1070).