Vraća se legendarna tipkovnica – IBM Model F

Moderna replika Modela F

Mehaničke tipkovnice najbolje su za tipkanje velike količine teksta, i o tome nije potrebno trošiti riječi. A kad je riječ o njima, za najbolju među najboljima mnogi (da ne kažemo svi) smatraju legendarni IBM-ov Model F.

Tipkovnica je to nastala 1981. godine u pogonima IBM-a. Isporučivala se s IBM PC računalima tijekom 80-ih godina prošlog stoljeća i bila je prisutna u gotovo svim kompanijama koje su si tada mogle priuštiti luksuz da rade na "originalnim" IBM-ovim računalima ili terminalima. Iako je bila nevjerojatno robusne građe, stvorena da izdrži stotine milijuna udaraca po tipkama, nije postala poznata i kultna zbog toga – već primarno zbog zvuka njezinih tipki.

Buckling spring sustav

Model F iskoristio je tehnologiju "buckling spring" (izvijajuće opruge) patentiranu još 1978. godine, te na osnovu nje izradio iznimno izdržljive tipke koje su proizvodile i danas prepoznatljiv glasni "klik"– koji do današnjih dana nije uspjela u potpunosti replicirati niti jedna moderna mehanička tipkovnica.

IBM je ovaj model prestao proizvoditi sredinom 90-ih, prije ere spajanja tipkovnica putem PS/2 i USB priključaka, pa ih je danas gotovo nemoguće pronaći na životu. No, izvjesnu količinu istih sakupio je entuzijast Joe Strandberg, i bacio se na posao njezinog oživljavanja. Uložio je nepoznatu količinu svog vremena kako bi reproducirao proces proizvodnje legendarne IBM-ove tipkovnice, surađivao s proizvođačima u Kini kako bi sve bilo točno kako treba, te u cijeli proces investirao oko 100.000 američkih dolara.

Pri izradi mu je pomogla činjenica da je patent na "buckling spring" tipke patent odavno istekao, pa je mogao u svoju repliku Modela F ugraditi upravo taj oblik prekidača – i reproducirati zvuk koji je obilježio osamdesete.

U konačnici je uspio dotjerati proizvodni proces do savršenstva, izraditi sve potrebne kalupe i alate, i pripremiti sve za početak proizvodnje. Ovoga tjedna otvorio je narudžbe za prvu seriju, a proizvodnja počinje početkom kolovoza.

Iz proizvodnje

Izvorni IBM-ov Model F koštao je u osamdesetima 600 dolara, što bi u današnjim vrijednostima bilo oko 1.700 dolara – a toliko, pak za tipkovnicu danas nitko ne bi platio. Strandberg svoj uradak cijeni od 325 do 399 dolara, ovisno o opcijama, a narudžbe na svojoj stranici prima do kraja srpnja. Do sada je interes iskazalo već više od 500 kupaca, pa će mu se uloženo vrlo vjerojatno i isplatiti, bez obzira na velike proizvodne troškove.

Dodatno, na stranici projekta Model F Keyboards ljubitelji ove mehaničke tipkovnice mobu sliniti nad tehnologijom i detaljima kojima je Strandberg posvetio pozornost vrijednu divljenja, te pročitati sve o povijesti ove kliketuše i njezinom oživljavanju.